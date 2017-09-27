Александр Жуков: "Спартаку" было сложно рассчитывать на победу в матче с "Ливерпулем"

Глава ОКР Александр Жуков отметил, что "Спартак" должен играть так же, как в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). По его словам, результатом поединка красно-белые могут быть довольны.

- Нужно бороться в каждом матче так, как сегодня, тогда будет все нормально и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, - приводит "Р-Спорт" слова Жукова. - На большее сложно было рассчитывать, ничьей можно быть довольным. Тем более полкоманды не играет, а "Ливерпуль" просто прекрасная команда. Если "Спартак" будет так играть, то способен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"