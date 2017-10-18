Александр Селихов: "Спасение Комбарова - переломный эпизод матча"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что испанцев сломал третий гол москвичей. Кроме того, по словам голкипера, переломным моментом стало спасение Дмитрия Комбарова, когда он выбил мяч из пустых ворот.

- Вы еще однажды спасли команду в столкновении, бросившись в ноги. Травму не получили?

- Да многие бы бросились в таком эпизоде в ноги сопернику!, - считает Селихов. - Я до самого конца сомневался, лезть туда или нет. И получилось не очень хорошо. К счастью, подстраховал Дима Комбаров. Вот этот эпизод, когда он спас команду, был переломным. А болячки... Это часть футбола, все нормально. Залечим их и будем двигаться дальше.

- Вообще показалось, что "Севилья" сломалась, когда 10-12 минут в начале второго тайма давила, а потом вдруг пропустила. Вы так не считаете?

- Наверное, это третий гол сломил нашего соперника, а не второй. А потом залетел и четвертый, и пятый. Хорошо, что все так закончилось. Думаю, игра войдет в историю не только "Спартака", но и всей России.

- В Севилье будет тяжелее, там не будет болельщиков...

- Что поделать? Нужно играть и доказывать, бороться за выход из группы. Нельзя забывать, что еще и на "Энфилде" будет сложная игра, и дома с "Марибором".

- Турнирные расклады не считали пока?

- Нет, пока не до этого. Пусть сначала эмоции улягутся.

- После таких матчей ничья с "Марибором" не выглядит вдвойне обидной?

- Да, немного смазывает итог. Но словенцы тогда хорошо провели второй тайм.

- А сегодня были разгромлены 0:7 "Ливерпулем"...

- Наверное, это нам на руку!

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"