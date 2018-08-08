Александр Самедов: "Спартаку" будет очень непросто в матчах с ПАОК"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что красно-белым будет непросто в матче с ПАОК. Сам игрок по решению тренера пропустит первый матч с греками.

– Всем понятно, что ПАОК очень сильная команда и сложный соперник, – цитируют "Известия" Самедова. – На предыдущей стадии они прошли "Базель", это говорит об их высоком уровне. Нам будет очень непросто в матчах с ними.

Очень обидно, что наших болельщиков не будет на гостевом матче. Но с этим ничего уже не поделаешь. Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Тем не менее я уверен, что в ответном матче в Москве наши болельщики всё компенсируют.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)