Александр Самедов: "Был уверен, что "Спартаку" попадется "Барселона" или "ПСЖ"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, как команда отнеслась к результатам жеребьевки Лиги чемпионов. В групповом турнире россияне сыграют с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Как отреагировали на результаты жеребьевки Лиги чемпионов?

– Смотрели всей командой. Не в том смысле, что в одном месте, просто обменивались оценками и мнениями в общем чате в WhatsApp.

– Когда выпал "Марибор", обрадовались?

– Реакция разной получилась. Почему-то был уверен, что нам попадется "Барселона" или "ПСЖ". Впрочем, и без того у нас сильная группа. Есть топовая команда – "Ливерпуль", которая показывает сейчас самый яркий футбол в Англии. "Севилья" – испанцы, стабильно в пятерке своего чемпионата. Плюс неуступчивый "Марибор". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Александра Самедова