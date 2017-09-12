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07:36 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Радосавлевич: "Спартаку" в матче с "Марибором" стоит опасаться Тавареса"

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Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич отметил, что защитникам "Спартака" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" необходимо остерегаться нападающего Маркоса Тавареса. Форвард является лидером команды. С 2008 года он провел за словенцев 425 матчей, в которых забил 167 мячей и сделал 81 результативную передачу. 

– Таварес давно играет за "Марибор" и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба, – приводят "Известия" слова Радосавлевича. – В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол. Он может создать опасную ситуацию из ничего — с ним защитникам "Спартака" всегда нужно быть на чеку. Маркос — ключевая фигура в составе соперников красно-белых.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
 

Дополнительная информация

https://iz.ru/643347/sevastian-terletckii/tcska

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Saypin

Автор, а что, "начеку" уже раздельно пишут? Может погуглите хоть, а?

07:53