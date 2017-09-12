Александр Радосавлевич: "Спартаку" в матче с "Марибором" стоит опасаться Тавареса"

Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич отметил, что защитникам "Спартака" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" необходимо остерегаться нападающего Маркоса Тавареса. Форвард является лидером команды. С 2008 года он провел за словенцев 425 матчей, в которых забил 167 мячей и сделал 81 результативную передачу.

– Таварес давно играет за "Марибор" и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба, – приводят "Известия" слова Радосавлевича. – В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол. Он может создать опасную ситуацию из ничего — с ним защитникам "Спартака" всегда нужно быть на чеку. Маркос — ключевая фигура в составе соперников красно-белых.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.