Александр Панов: "Возможно, игроков "Спартака" нужно запирать на базе"

Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов в интервью "СЭ" выразил мнение о том, что игроков красно-белых нужно запирать на базе перед важными матчами. По его словам, это помогло бы избежать вылета от ПАОК (2:3 и 0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Возможно, нужно вернуться к карантинам. Мы раньше стонали от того, что нас запирали на базе, но это давало результат, – отметил Панов. – Почему бы не вернуться к этой практике перед важными матчами? Два-три дня игроки находились бы вместе, отключались бы от внешнего мира. Готовились бы к решающему поединку и понимали, что нельзя подводить своих болельщиков.

В первом матче в Греции все шло хорошо, забили два мяча. А потом я посмотрел, как греческие болельщики погнали свою команду вперед! И хозяева забили аж три штуки. Вот вам, пожалуйста, поддержка трибун. Мы тоже орали, кричали, болели – команда играла, но самого главного так и не сделала. Обидно… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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