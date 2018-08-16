Александр Панов: "Слова Саввиди? Никто "Спартак" не унизил"

Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов в интервью "СЭ" выразил сожаление по поводу вылета красно-белых из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. После поражения от ПАОК на выезде со счетом 2:3 "Спартак" дома сыграл вничью – 0:0.

– Владелец ПАОК Иван Саввиди после игры сказал: "Мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение". Есть что ответить?

– Жаль, что мы не унизили их. Грустно, что при такой поддержке наша команда не смогла забить столь важный гол. Но одного везения для Лиги чемпионов мало. Дальше предстоял бы непростой поединок с "Бенфикой". Думаю, было бы обиднее уступить в следующей стадии, чем сейчас. Нынче мы явно не готовы к Лиге чемпионов. А в Лиге Европы в принципе можем уверенно сыграть – во всяком случае, в группе. Знаете, что радует?

– Что же?

– Что еврокубки все равно остаются с нами. Если только нас, не дай бог, за что-нибудь не дисквалифицируют. Что касается слов Саввиди, то он как владелец клуба имеет право высказываться. На мой взгляд, никто "Спартак" не унизил. Просто мы сами вот так сыграли… Забей Промес пенальти в Греции, расклад был бы другим. Хотя все валить на Квинси, конечно, нельзя. В ответной встрече на переполненном стадионе необходимо было поражать ворота соперника. Мы здорово поддерживали команду, давно так не орали… И парни молодцы – во втором тайме прибавили в движении, бились, старались, давили. Правда, я не понимаю некоторых вещей в составе.

– Что конкретно вам непонятно?

– У меня нет ответа на вопрос, почему на поле не выходит Ханни или Попов. Слава богу, наконец-то увидели Мельгарехо. А то уже мы начали гадать, куда он пропал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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