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Александр Овечкин: "Барселона" – лучшая команда в мире"

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Нападающий хоккейной сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин не оставил без внимания яркую победу "Барселоны" над "ПСЖ" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые вышли в четвертьфинал, уступив в первой встрече со счетом 0:4.

"Я шокирован! 6:1! "Барселона" – лучшая команда в мире", – написал на своей странице в Instagram Овечкин.

 

Wow!!!!!im in shock!!!!6-1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Мар 8 2017 в 1:49 PST

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