Александр Овечкин: "Барселона" – лучшая команда в мире"

Нападающий хоккейной сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин не оставил без внимания яркую победу "Барселоны" над "ПСЖ" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые вышли в четвертьфинал, уступив в первой встрече со счетом 0:4.

"Я шокирован! 6:1! "Барселона" – лучшая команда в мире", – написал на своей странице в Instagram Овечкин.