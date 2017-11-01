Александр Максименко: "Билеты на матч "Севилья" – Спартак" никому не продам"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко назвал матч 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) лучшим в своей карьере, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам голкипера, красно-белые не уступают сопернику по уровню игры.

– Что вам сказал испанец в конце матча?

– Не знаю, я не понимаю по-испански (смеется).

– По ощущениям "Севилья" сильнее "Спартака"?

– Нет, точно не сильнее. Мы компактно перемещались. Да, пропустили три гола – нехорошо, но и забили три. Для нас эта ничья, наверное, как победа.

– Как игра по эмоциям?

– Одна из самых крутых игр в моей жизни.

– Ожидали такое количество болельщиков?

– Нет, настолько много не ожидал. Говорили, что придут болельщики, но целую трибуну не ждали. Они нас очень поддерживали и заводили. Хочу им сказать большое спасибо!

– В конце матча вы что-то показывали трибунам. Что это было?

– Хотел, чтобы они были спокойнее. Я просто разнял футболистов, а они на меня кричат (смеется).

– На матч основной команды пойдете?

– Билеты нам дали.

– Продайте кому-нибудь.

– Никому не продам (смеется).

Основные составы "Севильи" и "Спартака" сыграют сегодня вечером на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

"Севилья" – "Спартак". Что происходит перед матчем. Live!