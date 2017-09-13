Александр Гришин: "Жамалетдинов принес ЦСКА три очка"

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин остался доволен игрой Тимура Жамалетдинова в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1). По его мнению, 20-летний россиянин своим голом доказал, что способен забивать на взрослом уровне.

- Тимур хорошо вышел и сделал свое дело, - сказал Гришин в эфире программы "Все на Матч". - Это игрок штрафной площади. Такие моменты он умеет использовать. Раньше говорили, что он забивает только на молодежном уровне, но сейчас человек вышел, создал момент и забил. По большому счету, Жамалетдинов принес ЦСКА три очка. У него мозги футбольные, очень неплохая футбольная школа. Там зона роста есть, причём очень приличная.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА