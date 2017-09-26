Александр Головин: "Пока не ощущаю себя лидером ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заявил, что не чувствует себя лидером команды, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также игрок дал понять, что не считает этот поединок особенным для себя. Летом в СМИ появлялась информация, что Головиным интересуются в Англии – в качестве потенциального покупателя назывался "Арсенал".

– Много говорили об интересе к вам именно из Англии. Матч с "МЮ" – особый момент для вас?

– Каждый матч очень важен, нет разницы, какой соперник. В первую очередь я должен принести пользу команде и только потом думать о личных интересах.

– Вы пропустили матч против "Динамо". Для вас это плюс или минус?

– Разницы особой нет, были интенсивные тренировки, готовлюсь к игре.

– Чувствуете ли себя организатором атак ЦСКА?

– Полноценным лидером себя еще не ощущаю. Стараюсь за счет качеств вскрыть оборону. По поводу лидера – нет, это еще не так.

– Готовитесь ли к какому-то конкретному противостоянию?

– Готовимся к каждому игроку. На любом участке поля можно встретиться с любым футболистом.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.