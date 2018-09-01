Александер Чеферин: "УЕФА не отвернулся от идеи использовать ВАР"

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что есть определенные сложности с внедрением ВАР в еврокубках. Он отметил, что ясность наступит в конце сентября.

– Мы не отвернулись от идеи использовать ВАР, – цитирует Gazzetta dello Sport Чеферина. – Рано или поздно технология появится в Лиге чемпионов. Но есть ряд вещей, которые пока не совсем ясны. Когда мы будем готовы, познакомим всех с этими идеями. В планах начать реализацию с Суперкубка УЕФА в 2019 году, а затем в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Решение примем 27 сентября.