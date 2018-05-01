Альберто Аквилани: "Рома" может пройти "Ливерпуль"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Ромы" Альберто Аквилани утверждает, что римский клуб может выйти в финал Лиги чемпионов. Также он заявил, что будет болеть за "Рому" в завтрашней игре.

"Конечно, я буду болеть за "Рому". Хоть я и знал, насколько сильна команда Юргена Клоппа и какая атмосфера на "Энфилде", я не ожидал, что они пропустят пять мячей. Хорошо, что они забили два мяча в конце и оставили небольшую надежду.

Пройти "Ливерпуль" будет сложно, но не невозможно. Думаю, решающим может стать фактор "Стадио Олимпико". Если болельщики смогли зарядить "Ливерпуль" дома, то я гарантирую, что римские болельщики могут сделать то же самое. Они могут стать дополнительным оружием", - цитирует Аквилани Il Romanista.

Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. В первом матче "Ливерпуль" победил со счетом 5:2.