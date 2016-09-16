Алан Дзагоев: "Полные трибуны – очень хорошо для футбола, даже когда болеют не за тебя"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил перспективы команды в групповом турнире Лиги чемпионов. ЦСКА стартовал с ничьей против "Байера" (2:2). По ходу матча, который прошел в Леверкузене, армейцы уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться.

– Группа у нас ровная. Как сказал один из игроков "Байера", Бернд Лено, любой может стать и первым, и четвертым, – сообщает официальный сайт Алана Дзагоева. – В Лиге чемпионов проходных команд не бывает. В Германии всегда полные трибуны, и наш матч с "Байером" не стал исключением. Понравился антураж матча. Полные трибуны – это всегда очень хорошо для футбола, даже если болеют не за твою команду. Хочется играть и наслаждаться этими моментами. Надеюсь, что наш новый стадион тоже будет заполняться по максимуму.