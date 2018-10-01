Алан Дзагоев: "Испанцы в "Лужниках"? Сделаем все, чтобы повторить"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил силу соперника, который приехал в Москву не в оптимальном составе. Против армейцев не смогут сыграть Серхио Рамос, Марселу, Иско и Гарет Бэйл.

- Отсутствие лидеров "Реала"? Это большой клуб, - сказал Дзагоев. - В команде такого уровня игроков на два состава. Не думаю, что это облегчит нашу жизнь станет легче. У них есть те, кто могут заменить травмированных. Нам от этого не легче.

- Как ваше состояние здоровья?

- Я недавно восстановился, провел три матча. Но ни разу по 90 минут. Состояние не до конца оптимальное. Становится лучше от игры к игре. Надеюсь, скоро буду играть полные матчи.

- Матч с испанцами в "Лужниках". Можете повторить?

- Надеюсь, так и будет. Приложим для этого все силы. (Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится завтра, 2 октября, в "Лужниках". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)