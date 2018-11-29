Аксель Витсель: "Результат матча с "Брюгге" разочаровал, но довольны выходу в плей-офф"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель после ничьей с "Брюгге" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что рахочарован результатом. Тем не менее, он рад выходу в плей-офф.

- Нам было непросто противостоять компактному "Брюгге", - цитирует пресс-служба УЕФА Витселя. - Для меня не было неожиданностью, что соперник будет играть так, но было неожиданностью, когда они продолжали делать это так же хорошо на протяжении всего матча. Результат может быть немного разочаровывающим для нас, но в целом я доволен и особенно доволен выходом в плей-офф.