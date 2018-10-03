Акинфеев пропустит матч с "Ромой" из-за дисквалификации

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был удален в матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:0). В концовке игры он получил две желтые карточки за неспортивное поведение.
Таким образом, из-за дисквалификации он точно не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Ромы". Игра пройдет в Риме 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что вратарь завершил выступления за сборную России.
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