Акинфеев пропустит матч с "Ромой" из-за дисквалификации

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был удален в матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:0). В концовке игры он получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

Таким образом, из-за дисквалификации он точно не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Ромы". Игра пройдет в Риме 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что вратарь завершил выступления за сборную России.

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