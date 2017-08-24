Адольф Хюттер: "Головин, Дзагоев и Витинью подошли бы большим клубам Европы"

Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер после поражения от ЦСКА в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:2) отметил, что армейцы по делу прошли его команду, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он отметил мастерство отдельных игроков ЦСКА.

– Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой и выходом в групповой турнир, – начал Хюттер. – Хозяева задавали темп в этом матче, владели преимуществом. В начале у нас было несколько неплохих контратак, но мы их не использовали. А во втором тайме отличный шанс при счете 0:1 упустил Сулеймани. А после второго мяча ЦСКА все стало ясно.

Соперник очень хорошо подготовлен и физически, и тактически. Хотя, как я говорил раньше, это никакая машина. Но мы были слабее. А решающим фактором стало наше поражение в Берне после кошмарной случайности. Теперь постараемся пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Кого бы выделил в ЦСКА? Дзагоев, Витинью, Головин... Это игроки очень высокого уровня, которые могли бы играть в более классных европейских клубах.

Трансляция матча ЦСКА - "Янг Бойз"