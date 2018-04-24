23:36 24 апреля | Футбол — Лига чемпионов

5:2! "Ливерпуль" – "Рома": у Салаха дубль и две передачи!

Вторник. Ливерпуль. "Ливерпуль" - "Рома" - 5:2. 36-я минута. Мохамед САЛАХ открывает счет в матче. Фото REUTERS
Вторник. Ливерпуль. "Ливерпуль" - "Рома" - 5:2. 36-я минута. Мохамед САЛАХ открывает счет в матче. Фото REUTERS
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"Ливерпуль" на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил "Рому" (5:2).

По два гола и две передачи в составе "красных" на счету Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину, еще один мяч забил Садио Мане.

У гостей при счете 0:5 в концовке встречи отличились Эдин Джеко и Диего Перотти (с пенальти).

Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Напомним, что в 1/4 финала "Рома" в первой игре в гостях уступила "Барселоне" (1:4), но в ответной на своем поле победила со счетом 3:0 и прошла дальше.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Италия) – 5:2 (2:0)

Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 - с пенальти (5:2).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.

"Рома": Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.

Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.

Судья: Брих (Германия).

24 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов

Ливерпуль – Рома

 

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http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (35)
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Pablo_75

Ну кто там писал, что Клопп несерьёзный тренер и что Спартак проиграл заурядной команде, слабее МЮ?

00:32

Митяй Антибомж

James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!********* А если Рома 7:3 выиграет, то дополнительное время будет, да? ))

00:09

Митяй Антибомж

James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!********* Бгг )) Гений!

00:00

Митяй Антибомж

Читалось. Ещё до начала ПО говорил, что Ливер в финале будет. Теперь ждём Баварию.

23:59 24 апреля

Thomas_Boy_

Смока, ты бы сменил никнейм на "За Ахматий с пеленок".

23:58 24 апреля

Упёртый русский

Рома слабее по игре, конечно... Но вдруг? Остаётся верить в чудо...

23:54 24 апреля

James Gang

Или 3 меньше 2?--Хрен с тобой. 3:0 тоже вполне Роме выиграть.

23:53 24 апреля

ttc

арифметика до пяти тебе не по зубам

23:52 24 апреля

Millwall82

James Gang, совсем дурной? В ЕК, в том числе и ЛЧ существует равный счет, условно говоря 3-0 и 0-3 на выезде. Это одинаковая разница. Как 4+2= 6???? Мда. Или 3 меньше 2?

23:51 24 апреля

James Gang

точно дурак----Салах, не бзди :)

23:51 24 апреля

За Арсеналий с децтва!))

James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно! 23:47 --------------------- Гол в гостях идёт за два?))

23:50 24 апреля

ttc

точно дурак

23:49 24 апреля

rusfed 2.0

James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно! 23:47 ____________ Молодец!

23:49 24 апреля

HAZELSAMARA

Thomas_Boy_, но в упоминаемых вами парах не было 5-0 по ходу первого матча у команды, которая в итоге проиграет пару.

23:48 24 апреля

James Gang

james gang, дядя, ты дурак?---Клоппяра, перелогинтесь!

23:48 24 апреля

James Gang

Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!

23:47 24 апреля

ttc

james gang, дядя, ты дурак?

23:46 24 апреля

Millwall82

Накажи наглых варваров из деревни.

23:46 24 апреля

Пиитерец

James Gang___Роме достаточно 2:0 выиграть и Ливер, "ты кто такой? Давай до свидания!"===== Не 2:0, а 3:0

23:46 24 апреля

Millwall82

Рим, верим!

23:46 24 апреля

Платошкин Андрей

James Gang Роме достаточно 2:0 выиграть и Ливер, "ты кто такой? Давай до свидания!"))) Любишь баскетбол??? Там и двухочковые и трехочковые есть. А здесь надо 3 отыграть.

23:46 24 апреля

Kanidzha

Я так ине понял почему Рома пешком ходила до 70 минуты? зачем было пять пропускать?

23:46 24 апреля

За Арсеналий с децтва!))

С Египтом ловить нечего.)) Матч престижа с Саудовской Аравией за 3 место.))

23:45 24 апреля

Thomas_Boy_

HAZELSAMARA Кто ещё вспомнит про пару из Кубка УЕФА сезона 1987-1988 "Гонвед" - "Панатинаикос"? Впрочем, вряд ли римляне повторят подвиг тех афинян или себя любимых четвертьфинальных. ______________ Или встречу "Брюгге" - "Боруссия" (Дортмунд). Бельгийцам было еще сложнее. Но дома они были неудержимы. Как "Реал" в 1985 и 1986.

23:45 24 апреля

За Арсеналий с децтва!))

2-0 не хватит.)

23:44 24 апреля

rusfed 2.0

Камбэк Ромы уже стартовал )

23:44 24 апреля

Maxgraff

У Роберту Фирмину тоже дубль и две голевые передачи

23:44 24 апреля

Slim Taller

Вот так-бы Салаху забивать и на чемпионате мира!

23:44 24 апреля

shpasic

Это Вам не Согаз!)) Но чемпион Согаза играл вчера.))

23:43 24 апреля

HAZELSAMARA

Кто ещё вспомнит про пару из Кубка УЕФА сезона 1987-1988 "Гонвед" - "Панатинаикос"? Впрочем, вряд ли римляне повторят подвиг тех афинян или себя любимых четвертьфинальных.

23:41 24 апреля

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