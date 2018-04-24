5:2! "Ливерпуль" – "Рома": у Салаха дубль и две передачи!

"Ливерпуль" на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил "Рому" (5:2).

По два гола и две передачи в составе "красных" на счету Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину, еще один мяч забил Садио Мане.

У гостей при счете 0:5 в концовке встречи отличились Эдин Джеко и Диего Перотти (с пенальти).

Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Напомним, что в 1/4 финала "Рома" в первой игре в гостях уступила "Барселоне" (1:4), но в ответной на своем поле победила со счетом 3:0 и прошла дальше.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Италия) – 5:2 (2:0)

Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 - с пенальти (5:2).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.

"Рома": Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.

Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.

Судья: Брих (Германия).

24 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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