5:2! "Ливерпуль" – "Рома": у Салаха дубль и две передачи!

"Ливерпуль" на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил "Рому" (5:2).
По два гола и две передачи в составе "красных" на счету Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину, еще один мяч забил Садио Мане.
У гостей при счете 0:5 в концовке встречи отличились Эдин Джеко и Диего Перотти (с пенальти).
Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.
Напомним, что в 1/4 финала "Рома" в первой игре в гостях уступила "Барселоне" (1:4), но в ответной на своем поле победила со счетом 3:0 и прошла дальше.
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Италия) – 5:2 (2:0)
Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 - с пенальти (5:2).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.
"Рома": Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.
Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.
Судья: Брих (Германия).
24 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
Pablo_75
Ну кто там писал, что Клопп несерьёзный тренер и что Спартак проиграл заурядной команде, слабее МЮ?
00:32
Митяй Антибомж
James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!********* А если Рома 7:3 выиграет, то дополнительное время будет, да? ))
00:09
Митяй Антибомж
James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!********* Бгг )) Гений!
00:00
Митяй Антибомж
Читалось. Ещё до начала ПО говорил, что Ливер в финале будет. Теперь ждём Баварию.
23:59 24 апреля
Thomas_Boy_
Смока, ты бы сменил никнейм на "За Ахматий с пеленок".
23:58 24 апреля
Упёртый русский
Рома слабее по игре, конечно... Но вдруг? Остаётся верить в чудо...
23:54 24 апреля
James Gang
Или 3 меньше 2?--Хрен с тобой. 3:0 тоже вполне Роме выиграть.
23:53 24 апреля
ttc
арифметика до пяти тебе не по зубам
23:52 24 апреля
Millwall82
James Gang, совсем дурной? В ЕК, в том числе и ЛЧ существует равный счет, условно говоря 3-0 и 0-3 на выезде. Это одинаковая разница. Как 4+2= 6???? Мда. Или 3 меньше 2?
23:51 24 апреля
James Gang
точно дурак----Салах, не бзди :)
23:51 24 апреля
За Арсеналий с децтва!))
James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно! 23:47 --------------------- Гол в гостях идёт за два?))
23:50 24 апреля
ttc
точно дурак
23:49 24 апреля
rusfed 2.0
James Gang Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно! 23:47 ____________ Молодец!
23:49 24 апреля
HAZELSAMARA
Thomas_Boy_, но в упоминаемых вами парах не было 5-0 по ходу первого матча у команды, которая в итоге проиграет пару.
23:48 24 апреля
James Gang
james gang, дядя, ты дурак?---Клоппяра, перелогинтесь!
23:48 24 апреля
James Gang
Рома в гостях два забила, это идёт как 4+2 дома итого 6, а у Ливера 5. Так что 2:0 вполне достаточно!
23:47 24 апреля
ttc
james gang, дядя, ты дурак?
23:46 24 апреля
Millwall82
Накажи наглых варваров из деревни.
23:46 24 апреля
Пиитерец
James Gang___Роме достаточно 2:0 выиграть и Ливер, "ты кто такой? Давай до свидания!"===== Не 2:0, а 3:0
23:46 24 апреля
Millwall82
Рим, верим!
23:46 24 апреля
Платошкин Андрей
James Gang Роме достаточно 2:0 выиграть и Ливер, "ты кто такой? Давай до свидания!"))) Любишь баскетбол??? Там и двухочковые и трехочковые есть. А здесь надо 3 отыграть.
23:46 24 апреля
Kanidzha
Я так ине понял почему Рома пешком ходила до 70 минуты? зачем было пять пропускать?
23:46 24 апреля
За Арсеналий с децтва!))
С Египтом ловить нечего.)) Матч престижа с Саудовской Аравией за 3 место.))
23:45 24 апреля
Thomas_Boy_
HAZELSAMARA Кто ещё вспомнит про пару из Кубка УЕФА сезона 1987-1988 "Гонвед" - "Панатинаикос"? Впрочем, вряд ли римляне повторят подвиг тех афинян или себя любимых четвертьфинальных. ______________ Или встречу "Брюгге" - "Боруссия" (Дортмунд). Бельгийцам было еще сложнее. Но дома они были неудержимы. Как "Реал" в 1985 и 1986.
23:45 24 апреля
За Арсеналий с децтва!))
2-0 не хватит.)
23:44 24 апреля
rusfed 2.0
Камбэк Ромы уже стартовал )
23:44 24 апреля
Maxgraff
У Роберту Фирмину тоже дубль и две голевые передачи
23:44 24 апреля
Slim Taller
Вот так-бы Салаху забивать и на чемпионате мира!
23:44 24 апреля
shpasic
Это Вам не Согаз!)) Но чемпион Согаза играл вчера.))
23:43 24 апреля
HAZELSAMARA
Кто ещё вспомнит про пару из Кубка УЕФА сезона 1987-1988 "Гонвед" - "Панатинаикос"? Впрочем, вряд ли римляне повторят подвиг тех афинян или себя любимых четвертьфинальных.
23:41 24 апреля