На Кубке Азии будет использоваться ВАР

Видеоассистент рефери (ВАР) будет использоваться во время Кубка Азии-2019, сообщает AS. Отмечается, что технологию начнут применять "на определенной стадии".

- Азиатский футбол хочет использовать технологии на благо игры, и мы планируем использовать ВАР на определенной стадии Кубка Азии, - сказал глава АФК шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа. - Мы увидели, как ВАР применяют на чемпионате мира-2018, и стало ясно, что необходимо проинвестировать и подготовить наши объекты, чтобы эта система была эффективна.

Кубок Азии-2019 пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. В нем в числе прочих примут участие сборные Узбекистана, Киргизии и Туркмении.