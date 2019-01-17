Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией

Завершились соревнования в группе F Кубка Азии-2018.

В матче третьего тура сборная Японии обыграла команду Узбекистана - 2:1. В составе победителей отличились Йошинори Муто и Цукаса Шиотани. У узбекской команды отличился форвард "Ростова" Элдор Шомуродов. В параллельном матче Оман обыграл Туркмению - 3:1.

Япония с девятью очками выиграла группу. У Узбекистана шесть очков и второе место. Эти команды вышли в плей-офф напрямую. Оман с тремя очками занял третье место. По рейтингу команд, занявших третье место, эта сборная также выйдет в 1/8 финала. Туркмения проиграла все матчи и занял последнее место

Кубок Азии

Группа F

3-й тур

Япония - Узбекистан - 2:1 (1:1)

Голы: Муто, 43, Шиотани, 58 - Шомуродов, 40

Оман - Туркмения - 3:1 (1:1)

Голы: Кано, 20, Аль Гасани, 84, Аль Мусалами, 90+3 - Анандурдыев, 41