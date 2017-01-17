00:06 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Марокко проиграл ДР Конго

0
0
0

Марокко в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки уступил ДР Конго. Единственный гол встречи на 55-й минуте забил нападающий Жуниор Кабананга.

Кубок Африки

Групповой турнир

Группа С

ДР Конго - Марокко - 1:0 (0:0)

Гол: Кабананга, 55.

ДР Конго: Матампи, Закуани, Н`Сакала (Мутамбала, 65), Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Мулумба, Бокади, Бакамбу (Мбокани, 77), Мубеле, Кабананга (Магома, 72).

Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс (Фажр, 73), Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби, 78), Амрабат (Эн-Несири, 61), Буаддуз.

Предупреждения: Н`Сакала, 48. Да Кошта, 68. Мутамбала, 74.

Удаление: Мутамбала (ДР Конго), 81.

Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).

16 января. Оем. Stade d'Oyem.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/national/africacup/2017/groups/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ