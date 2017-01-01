Махрез попал в состав сборной Алжира на Кубок Африки-2017

Возглавивший в конце октября сборную Алжира 67-летний бельгиец Жорж Лекенс не включил в заявку команды для участия в Кубке Африки-2017 31-летнего капитана Карла Меджани и 27-летнего вице-капитана Софьяна Фегули. Причина – недостаточность игровой практики, которую они получают соответственно в "Леганесе" и "Вест Хэме".

В списке из 23-х человек присутствует в прошлом вратарь самарских "Крыльев Советов" Раис М'Боли, ныне выступающий за турецкий "Антальяспор", а также Рияд Махрез из "Лестера", занявший в этом году 7-е место в опросе FranceFootball на обладателя "Золотого мяча" лучшему футболисту мира.