Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна

Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна. Последний был лишен этого права, поскольку не успевает со строительством стадионов.

– Египет может организовать турнир и будет этим гордиться, – цитирует AFP Собхи. – Египетский народ всегда готов к таким турнирам. У нас есть нужная инфраструктура. И мы имеем опыт проведения таких соревнований.

Страна проведения Кубка Африки-2019 будет названа 9 января, а сам турнир состоится с 15 июня по 13 июля.