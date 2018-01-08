15:35 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Заза Джанашия купил родной клуб в Грузии

Заза ДЖАНАШИЯ. Фото Юрий ГОЛЫШАК, "СЭ"
Заза ДЖАНАШИЯ. Фото Юрий ГОЛЫШАК, "СЭ"
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Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия на аукционе купил свой родной клуб ФК "Зугдиди", в котором он начинал карьеру в 1991 году в высшей лиге Грузии. Клуб скатился из высшего дивизиона до второй лиги, и Джанашия решил спасти родную команду. Цена аукциона – 61 000 лари (20 000 евро). (Мамука КВАРАЦХЕЛИА)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Lars Berger

Похоже, на штрафах за лишний вес Заза надеется отбить за первый месяц минимум половину...

21:34 8 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

скорее всего долгов там на миллионы.

19:50 8 января

Рюрик 09

Во цены! Да у него автомобиль намного дороже!!!

17:34 8 января

Musorschik

Удачи ему! Она не помешает. Одно дело - купить клуб, другое - поднять его. Там намного больше, чем 20 тыс. европиастров понадобится.

17:32 8 января

spyhanter

Что там можно купить за такие деньги? Название клуба? Или эмблему клуба?

17:27 8 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Заза купил ю-тьюб!

17:04 8 января

= Даль =

Любимый футболист Локомотива всех времен

16:49 8 января

Serenky25

Клуб художественной самодеятельности?

15:49 8 января