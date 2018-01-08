Заза Джанашия купил родной клуб в Грузии

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия на аукционе купил свой родной клуб ФК "Зугдиди", в котором он начинал карьеру в 1991 году в высшей лиге Грузии. Клуб скатился из высшего дивизиона до второй лиги, и Джанашия решил спасти родную команду. Цена аукциона – 61 000 лари (20 000 евро). (Мамука КВАРАЦХЕЛИА)