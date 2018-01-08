Заза Джанашия купил родной клуб в Грузии

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия на аукционе купил свой родной клуб ФК "Зугдиди", в котором он начинал карьеру в 1991 году в высшей лиге Грузии. Клуб скатился из высшего дивизиона до второй лиги, и Джанашия решил спасти родную команду. Цена аукциона – 61 000 лари (20 000 евро). (Мамука КВАРАЦХЕЛИА)
Lars Berger
Похоже, на штрафах за лишний вес Заза надеется отбить за первый месяц минимум половину...
21:34 8 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
скорее всего долгов там на миллионы.
19:50 8 января
Рюрик 09
Во цены! Да у него автомобиль намного дороже!!!
17:34 8 января
Musorschik
Удачи ему! Она не помешает. Одно дело - купить клуб, другое - поднять его. Там намного больше, чем 20 тыс. европиастров понадобится.
17:32 8 января
spyhanter
Что там можно купить за такие деньги? Название клуба? Или эмблему клуба?
17:27 8 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Заза купил ю-тьюб!
17:04 8 января
= Даль =
Любимый футболист Локомотива всех времен
16:49 8 января
Serenky25
Клуб художественной самодеятельности?
15:49 8 января