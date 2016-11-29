14:59 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Выжившего в авиакатастрофе игрока "Шапекоэнсе" перевели в реанимацию

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Игрок "Шапекоэнсе" Алан Рушел переведен в отделение интенсивной терапии и реанимации, сообщает 360 Radio Colombia. Он вошел в число пяти человек, выживших в результате крушения самолета. Ранее сообщалось, что его состояние оценивается как стабильное. Остальные 76 человек погибли на месте. Впоследствии появилась информация, что один из выживших - вратарь Данилу - скончался в больнице. 

Финал Южноамериканского кубка, в котором "Шапекоэнсе" должен был сыграть с "Атлетико Насьональ", перенесен на неопределенный срок. В Бразилии объявлен трехдневный траур.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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izorkin

Как вообще можно выжить при самолетном крушении? Парень в рубашке родился.

16:39

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