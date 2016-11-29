Выжившего в авиакатастрофе игрока "Шапекоэнсе" перевели в реанимацию

Игрок "Шапекоэнсе" Алан Рушел переведен в отделение интенсивной терапии и реанимации, сообщает 360 Radio Colombia. Он вошел в число пяти человек, выживших в результате крушения самолета. Ранее сообщалось, что его состояние оценивается как стабильное. Остальные 76 человек погибли на месте. Впоследствии появилась информация, что один из выживших - вратарь Данилу - скончался в больнице.

Финал Южноамериканского кубка, в котором "Шапекоэнсе" должен был сыграть с "Атлетико Насьональ", перенесен на неопределенный срок. В Бразилии объявлен трехдневный траур.