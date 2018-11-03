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Вячеслав Колосков - об обвинениях в адрес Инфантино: "В УЕФА он не принимал самостоятельных решений"

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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает надуманными обвинения в адрес главы ФИФА Джанни Инфантино, которые появились в ряде СМИ. С подачи хакеров немецкая пресса обвинила Инфантино в том, что он во время работы в УЕФА встречался тайно с представителями "Манчестер Сити" и "ПСЖ", чтобы помочь им избежать наказания за нарушения финансового fair-play.

– Мало того, что конкретики никакой в этих обвинениях нет, хочется отметить, что президентом УЕФА Инфантино никогда не был, – цитирует РИА Новости Колоскова. – Он был генеральным секретарем, и его влияние при Мишеле Платини было минимальным. Самостоятельных решений Инфантино в то время принимать не мог.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181103/1145339672.html

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