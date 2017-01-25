Владимир Вайсс: "Мне нужно время, чтобы научить Ананидзе и Окриашвили работать без мяча"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший отметил, что грузинские футболисты не любят работать без мяча, в связи с чем у местных команд и сборной нет достижений на международной арене. Специалист подчеркнул, что в среднем грузинские игроки более талантливы, чем словацкие.

– В истории грузинского футбола всегда было много талантливых футболистов, – цитирует пресс-служба УЕФА Вайсса. – Взять хотя бы тбилисское "Динамо", которое выиграло Кубок обладателей кубков-1980/81. Потом пришло другое поколение: Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, который выступал за "Манчестер Сити" и по игровой манере был похож на Марадону. Я же хотел понять, чего не хватает нынешним грузинским футболистам, чтобы добиться успеха.

Я работаю с командой почти год, половина которого ушла на анализ первых 3-4 игр. Я познакомился с игроками и их менталитетом и сделал очень простой вывод: грузинские футболисты, если сравнивать их со словацкими, в среднем более талантливы, более техничны и обожают мяч, но не так сильно любят работать без мяча. Добиться успеха можно будет только в том случае, если сборная станет более грамотной тактически.

Шаг за шагом мы идем к этой цели. Мне нужно время, чтобы научить работать без мяча таких игроков, как Торнике Окриашвили, Леван Мчедлидзе, Джано Ананидзе, Валерий Казаишвили. Если это получится, то придут результаты.