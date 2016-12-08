15:54 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Витесс" опроверг переговоры со Слуцким

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"Витесс" опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что голландский клуб хочет пригласить специалиста вместо Хэнка Фрэйзера, который принял команду этим летом. 

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий оставит армейцев после заключительного матча 2016 года - игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:3), которая состоялась вчера. С ЦСКА он работал с 2009 года и выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России.

Слуцкий уйдет из ЦСКА в Европу?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3854029

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Айл би бэк

Витессу учитель физкультуры не нужен.

17:58

serenky25

Они сказали Ну и? Это бред.

17:49

П_о_в_а_р

Пиитерец Зенит, не спать! ----------------------- +100500. Дзюба, не дрыхнуть!!! Уговаривай Алексей Борисыча.

17:38

Пиитерец

Зенит, не спать!

16:29

Фрэнки четыре пальца

сейчас бегемот на всех телеканалах засветится!!!

16:11

shpasic

журналисты перепутали, Слуцкий не в Витесс собрался, а в Витязь!

16:08

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Материалы других СМИ