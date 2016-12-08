"Витесс" опроверг переговоры со Слуцким

"Витесс" опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что голландский клуб хочет пригласить специалиста вместо Хэнка Фрэйзера, который принял команду этим летом.

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий оставит армейцев после заключительного матча 2016 года - игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:3), которая состоялась вчера. С ЦСКА он работал с 2009 года и выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России.

Слуцкий уйдет из ЦСКА в Европу?