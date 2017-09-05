Ван Перси повредил крестообразные связки и выбыл на неопределенный срок

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист вышел на поле в недавнем матче сборной Голландии против Франции (0:4) и получил травму. У игрока повреждены крестообразные связки колена. В клубе пока не знают, понадобится ли голландцу операция. В случае хирургического вмешательства восстановление может занять около полугода.

В нынешнем сезоне ван Перси провел четыре матча, в которых голов не забил. В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах и забил 14 мячей.