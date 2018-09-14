Ван Перси - лучший игрок августа в Голландии

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси признан лучшим игроком чемпионата Голландии в августе. 35-летний голландец в прошлом месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах.
Напомним, ван Перси вернулся в родной клуб в январе 2018 года после 14 лет зарубежной карьеры. Он выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".
⚽🏆 | @Feyenoord_int striker Robin van @Persie_Official receives first @Eredivisie Player of the Month Trophy 📺 Read more: https://t.co/nzSGIEST4h #eredivisie #feyenorod pic.twitter.com/SyPeXmW8ax– Eredivisie (English) (@EredivisieEN) 13 сентября 2018 г.