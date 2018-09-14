03:51 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ван Перси - лучший игрок августа в Голландии

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Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси признан лучшим игроком чемпионата Голландии в августе. 35-летний голландец в прошлом месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах. 

Напомним, ван Перси вернулся в родной клуб в январе 2018 года после 14 лет зарубежной карьеры. Он выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".

 

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