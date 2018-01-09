В Саудовской Аравии футболисту грозит тюремный срок за празднование гола

Одному из запасных футболистов клуба "Аль-Ноджум" грозит тюремный срок за празднование гола своей команды в матче 1/16 финала Кубка чемпионов Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" из Мекки (2:0). Игрок изобразил танцевальное движение "дэб" - таким способом голам радуются игроки "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, Джесси Лингард и многие другие.

Однако в Саудовской Аравии этот жест является незаконным - местные власти видят в нем связь с распространением наркотиков. Отметим, что комментатор встречи, увидев это празднование, сразу понял, что может грозить футболисту - он тут же стал причитать "Нет! Нет! Нет!"

Напомним, сборная Саудовской Аравии - соперник России по группе A на чемпионате мира 2018 года. Матч между этими командами станет первым на турнире, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.