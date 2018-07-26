В Госдуме назвали новость про чип в мяче, подаренном Трампу, показателем нездоровой ситуации в США

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что информация о "жучке" в официальном мяче ЧМ-2018, который подарен президенту США, направлена против самого Дональда Трампа.

– Новость про подаренный Трампу мяч, в котором нашли чип – это все отголоски нездоровой ситуации в Америке, – сказал Свищев. – И делается это даже не против России, а против самого Трампа, который подвергается на родине жесткой критики. Если честно, мы все устали от глупостей, которые зачастую распространяются в разных странах. Эта информация – полнейший абсурд и то, что такие новости облетают весь мир, и кто-то воспринимает их серьезно – для меня удивительно и смешно. В этом абсолютно нет ничего общего с действительностью – это просто фейковые новости.

– Почему же это получило такое распространение по всему миру?

– Это связано с тем, что сейчас американские СМИ имеют самый широкий диапазон распространения и являются самыми мощными, а многие из них по отношению к Трампу занимают оппозиционную позицию. Раньше была информация о любовницах, а сейчас они из ничего выдумали информацию с мячом. Это идеологическая борьба против Трампа. Но я надеюсь, что все мировое, прогрессивное сообщество относится к ней с высокой долей иронии, и эта новость в ближайшее время станет неактуальной. (Петр ГРИГОРЕНКО)