"Стандард" проведет два матча чемпионата Бельгии без зрителей

Бельгийский футбольный союз присудил "Стандарду" два матча за закрытыми дверями и штраф в размере 5 тысяч евро. Эта санкция применена к клубу из Льежа за то, что во время выездного матча 20 ноября с "Мехеленом" один из болельщиков гостей бросил на поле посторонний предмет, а спустя минуту возле углового флажка приземлился файер. Комиссия приняла во внимание, что подобное случается в матчах с участием "Стандарда" постоянно и что над ним с марта "висело" условное наказание в виде одной игры без зрителей. Клуб из Льежа собрался подать апелляцию.

Между тем, 13 декабря будут рассмотрены инциденты, из-за которых на 68-й минуте было приостановлено воскресное валлонское дерби "Шарлеруа" – "Стандард". Игра дважды прерывалась, так как льежские фанаты бросали петарды и зажигалки в сторону французского вратаря хозяев Пеннето. Закончилось все тем, что уже с трибуны "Шарлеруа" банкой с пивом попали во вратаря гостей Юбера. Лига наложила на оба клуба 50-тысячный штраф. Велика вероятность, что в результате разбирательства очков не начислят ни хозяевам, ни гостям, которые вели со счетом 3:1.

"Стандард" уже объявил, что не будет продавать билеты на выездные матчи, как минимум до конца двухкругового турнира, после которого участники чемпионата разделятся на две "пульки". (Александр ПРОСВЕТОВ)