СМИ: прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини

Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, утверждает Le Monde. В распоряжении издания оказалось письмо прокурора Седрика Ремуна, адресованное адвокату Платини Венсану Солари. В письме говорится, что следствие не предоставило достаточно улик для признания француза виновным.

Платини был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне - до четырех.

Платини официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.