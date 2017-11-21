СМИ: О'Нилл подписал 6-летний контракт со сборной Северной Ирландии

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нилл подписал новый контракт, утверждает Sky Sports. По информации источника, новое соглашение рассчитано на 6 лет. Прежний договор был рассчитан до 2020 года.

О'Нилл возглавил сборную Северной Ирландии в 2011 году. Под его руководством команда впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы-2016. Кроме того, национальная команда попала в сытковые матчи чемпионата мира-2018, но уступила в двух стыковых встречах Швейцарии с общим счетом 0:1.