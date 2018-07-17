СМИ: "Олимпиакос" досрочно разорвал контракт с Эменике

"Олимпиакос" разорвал контракт с бывшим нападающим "Спартака" Эммануэлем Эменике, утверждает Gunes. Соглашение 31-летнего нигерийца с греческим клубом было рассчитано до конца сезона-2018/19.

По информации источника, форвард хотел добиться продления контракта на улучшенных финансовых условиях, но руководство клуба не стало удовлетворять требования игрока и воспользовалось пунктом в контракте о разрыве.

Вторую часть сезона-2017/18 Эменике провел в аренде в "Лас-Пальмасе", но из-за травмы не сыграл за испанский клуб ни одного матча. Боссы этого клуба обвинили экс-форварда красно-белых в сокрытии травмы перед трансфером. Эменике заверял, что получил повреждение уже после того, как перешел в "Лас-Пальмас".

Также отмечается, что на решение "Олимпиакоса" повлияли заявления Эменике о том, что в Греции он, якобы, получил угрозы смерти.