СМИ: Месси до конца года не сыграет за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси приостановил выступления за национальную команду, утверждает журналист TNT Sports Эрнан Кастильо. По информации источника, форвард не принимал решения о завершении карьеры.
"Месси не сыграет за сборную Аргентины в этом году, - написал Кастильо. – Он не завершал международную карьеру, но пока не будет вызываться в сборную. Позже мы узнаем, когда он вернется".
Напомним, после чемпионата мира-2018, где "альбиселесте" в 1/8 финала проиграли Франции (3:4), пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли. Временно руководство командой взяли на себя Лионель Скалони и Пабло Аймар.
Ближайшие матчи сборная Аргентины проведет в сентябре – их соперниками будут Гватемала (7 сентября) и Колумбия (11 сентября).
Messi no estará en los partidos de la @Argentina en este año. Ni hasta nuevo aviso. Veremos en el futuro aunque hoy es un NO fuerte. @TNTSportsLA– Hernán Castillo (@HernanSCastillo) 14 августа 2018 г.
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Гватемалы
- Сборная Колумбии (футбол)
- Пабло Аймар
- Хорхе Сампаоли