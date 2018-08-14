20:38 | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Месси до конца года не сыграет за сборную Аргентины

Лионель МЕССИ. Фото AFP
Лионель МЕССИ. Фото AFP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси приостановил выступления за национальную команду, утверждает журналист TNT Sports Эрнан Кастильо. По информации источника, форвард не принимал решения о завершении карьеры.

"Месси не сыграет за сборную Аргентины в этом году, - написал Кастильо. – Он не завершал международную карьеру, но пока не будет вызываться в сборную. Позже мы узнаем, когда он вернется".

Напомним, после чемпионата мира-2018, где "альбиселесте" в 1/8 финала проиграли Франции (3:4), пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли. Временно руководство командой взяли на себя Лионель Скалони и Пабло Аймар.

Ближайшие матчи сборная Аргентины проведет в сентябре – их соперниками будут Гватемала (7 сентября) и Колумбия (11 сентября).

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