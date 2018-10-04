СМИ: Канчельскис возглавит клуб из Узбекистана

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в ближайшее время возглавит клуб узбекистанской суперлиги "Навбахор", сообщает championat.asia. Ранее 49-летний специалист возглавлял "Торпедо-ЗИЛ" (клуб не имеет отношения к "Торпедо", существовал с 2005 по 2011 год), "Уфу", латвийскую "Юрмалу", "Солярис", входил в тренерский штаб "Волги" в российской премьер-лиге, а также работал главным тренером студенческой сборной России.

В качестве футболиста Канчельскис выступал в таких клубах, как киевское "Динамо", "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентина", "Рейнджерс", "Манчестер Сити" и других. С 2004 по 2005 год он поиграл в своем первом в карьере российском клубе - "Сатурне", а в 2006 году завершил выступления в "Крыльях Советов". В сборных СССР, СНГ и России он провел с 1990 по 1998 год 59 матчей и забил 7 голов.