СМИ: Экс-футболист "Зенита" Риксен потерял способность говорить

Самочувствие бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена резко ухудшилось и он потерял способность разговаривать, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на голландские СМИ. В октябре 2013 Риксен рассказал о том, что борется с боковым амиотрофическим склерозом – неизлечимой болезнью, которая приводит к параличу и атрофии мышц.

– Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза, – цитирует "Р-Спорт" биографа и друга Риксена Винсента де Вриса. – Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это.

Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.