Слуцкий переманил в "Витесс" игрока, с которым работал в "Халл Сити"

"Витесс", главным тренером которого является Леонид Слуцкий, на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Максом Кларком. Последним клубом 27-летнего англичанина был "Халл Сити", который в первой половине сезона-2017/18 возглавлял российский специалист.

Кларк перешел в голландскую команду на правах свободного агента. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2021 года.

- Очень жду, когда смогу начать играть в Голландии. Меня привлекают амбиции и стиль игры "Витесса", – сказал Кларк. – Кроме того, раньше я уже успешно играл под руководством Леонила Слуцкого.

В прошлом сезоне в составе "Халла" игрок середины принял участие в 27 матчах, в 25 из них он выходил на поле в стартовом составе.