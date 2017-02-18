Скрипник вслед за Кононовым отказался возглавить сборную Белоруссии

Бывший главный тренер "Вердера" Виктор Скрипник сообщил, что не станет главным тренером сборной Белоруссии. Ранее от работы в национальной команде отказался экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов.

– Я не буду тренером сборной Белоруссии, – цитирует "Прессбол" Скрипника. – Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена.

Согласно источнику, помимо украинского тренера в число претендентов на вакантный пост входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.