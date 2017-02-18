13:45 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Скрипник вслед за Кононовым отказался возглавить сборную Белоруссии

0
0
0
0

Бывший главный тренер "Вердера" Виктор Скрипник сообщил, что не станет главным тренером сборной Белоруссии. Ранее от работы в национальной команде отказался экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов.

– Я не буду тренером сборной Белоруссии, – цитирует "Прессбол" Скрипника. – Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена.

Согласно источнику, помимо украинского тренера в число претендентов на вакантный пост входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/256516

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ