Кононов отказался возглавить сборную Белоруссии, на пост претендует Бородюк

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов заявил, что больше не претендует на пост наставника сборной Белоруссии. Недавно специалист сообщил, что готов рассмотреть вопрос о работе в белорусской команде.

– Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться, – цитирует "Прессбол" Кононова. – Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе...

Согласно источнику, главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.