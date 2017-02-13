22:08 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кононов отказался возглавить сборную Белоруссии, на пост претендует Бородюк

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов заявил, что больше не претендует на пост наставника сборной Белоруссии. Недавно специалист сообщил, что готов рассмотреть вопрос о работе в белорусской команде.

– Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться, – цитирует "Прессбол" Кононова. – Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе...

Согласно источнику, главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/256154

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А380726

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