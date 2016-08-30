"Шахтер" требовал дисквалифицировать Зинченко, но получит всего 8 тысяч евро

Юрист Михаил Прокопец рассказал о завершении дела Александра Зинченко. В 2014 году полузащитник расторг контракт с донецким "Шахтером", затем оказался в "Уфе", а этим летом перешел в "Манчестер Сити", который, в свою очередь, отдал его в аренду ПСВ. Украинский клуб настаивал на том, что 19-летний футболист незаконно разорвал соглашение и требовал наказать его дисквалификацией и крупным штрафом.

– Сегодня мы получили решение ФИФА по Зинченко. Игрок должен будет заплатить "Шахтеру" 8 тысяч евро, – сказал Прокопец.

– "Шахтер" рассчитывал явно на другую сумму?

– Да, донецкий клуб требовал дисквалификации Зинченко на полгода, плюс оштрафовать игрока на сумму в десятки раз, превышающую 8 тысяч евро.

– "Шахтер" хотел наказать и "Уфу"?

– Да. Украинский клуб настаивал на наложении санкций на команду из Башкирии. В частности, запрет на регистрацию новичков.

– Почему удалось выиграть это дело?

– Пока мы получили только вердикт. Результативная часть будет чуть позже. Но, считаю, ФИФА учла все обстоятельства дела. Сумма штрафа не могла быть слишком большой, так как рассчитывалась из зарплаты Зинченко. В "Шахтере" он получал какие-то гривны, в "Уфе" жалованье тоже было невысоким.

– Удалось доказать, что Зинченко имел все основания для расторжения контракта с "Шахтером"?

– На тот момент в Донецкой области сложилась непростая ситуация, боевые действия. Мама игрока вынуждена была покинуть регион. Сам Александр на тот момент был еще несовершеннолетним, потому и проследовал за своим родителем.

– Будет ли как-то наказан "Манчестер Сити"?

– Нет. Речь идет только о переходе Зинченко в "Уфу".

– Кто будет выплачивать штраф в размере 8 тысяч евро?

– Солидарно. Либо сам футболист, либо "Уфа". (Виталий АЙРАПЕТОВ)