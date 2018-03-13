Сборная Армении намерена натурализовать аргентинца

Нападающий "Уракана" Норберто Бриаско получил предложение выступать за сборную Армении. 22-летний футболист родился в Буэнос-Айресе в семье аргентинца и армянки.

– Я очень рад, что меня пригласили, – приводит news.am слова Бриаско. – П риглашение от сборной Армении – отличное событие в моей карьере. Когда я получил звонок, я был удивлен, но ответил утвердительно.