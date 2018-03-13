23:54 13 марта | Футбол — "Пас из-за границы"

Сборная Армении намерена натурализовать аргентинца


Нападающий "Уракана" Норберто Бриаско получил предложение выступать за сборную Армении. 22-летний футболист родился в Буэнос-Айресе в семье аргентинца и армянки.

Я очень рад, что меня пригласили, – приводит news.am слова Бриаско. – Приглашение от сборной Армении – отличное событие в моей карьере. Когда я получил звонок, я был удивлен, но ответил утвердительно.

Я считаю себя армянином, потому что родители моей матери – армяне. Я обсудил свое приглашение с моим агентом. Он сказал, что я должен использовать этот шанс.

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