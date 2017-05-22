Сантини впервые вызван в сборную Хорватии

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Анте Чачичем объявил состав команды на ближайшие матчи. Впервые в национальную команду был вызван 28-летний форвард "Кана" Иван Сантини, забивший 15 голов в 34 матчах этого сезона в чемпионате Франции. 11 июня Хорватия в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Исландией.

Состав сборной Хорватии:

вратари Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Хайдук"), Доминик Ливакович ("Динамо" Зг);

защитники Домагой Вида ("Динамо" К, Украина), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Йосип Пиварич, Марко Лешкович (оба - "Динамо" Зг), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Бешикташ", Турция);

полузащитники Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич, Марсело Брозович (оба - "Интер", Италия), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Франко Андрияшевич, Филип Брадарич (оба - "Риека"), Марко Пашалич ("Милан", Италия);

нападающие Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Иван Сантини ("Кан", Франция), Дуйе Чоп ("Спортинг" Х, Испания).