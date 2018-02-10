Российский вратарь Желнин перешел в "Лейрию"

19-летний российский вратарь Аркадий Желнин перешел в "Лейрию", информирует пресс-служба португальского клуба. Ранее Желнин выступал за литовский "Атлантас", в составе которого на его счету пять матчей и семь пропущенных мячей. Желнин является воспитанником красноярских клубов "Енисей" и "Рассвет". Также он выступал за "Балтику" и литовский "Джюгас".
#MercadoDeInverno– União de Leiria (@udleiria) 10 февраля 2018 г.
A União de Leiria - Futebol, SAD dá as boas-vindas ao guarda-redes Arkadi Zhelnin.#UmaCidadeUmaEquipa pic.twitter.com/XcradzNb1j