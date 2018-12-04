Речь Модрича после завоевания "Золотого мяча"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поблагодарил всех, кто помог ему завоевать "Золотой мяч". Хавбек получил награду по итогам 2018 года, также лучшим игроком года его назвали УЕФА и ФИФА.

- Это уникальное чувство. Я рад и горжусь этим, - сказал Модрич. - Сейчас мне тяжело описать свои эмоиции, но я хочу поблагодарить всех, кто мне разрешил находиться здесь.

Хочу поблагодарить своих одноклубников и тренеров "Реала" и сборной Хорватии, всех, кто голосовал за меня, а также мою семью. Моя жена и дети рады за меня и помогают мне добиться успехов во всех аспектах.

Это невероятное чувство и огромное удовольствие находиться здесь, среди всех этих игроков.

Я все еще пытаюсь осознать, что стал частью группы выдающихся футболистов. Выигрыш титула означает, что я добился действительно чего-то особенного на поле в этом году. 2018 был моим годом.