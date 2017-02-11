Рафаэл ван дер Варт: "Меня удивило, что в Дании людям не интересен футбол"

Известный голландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт, сейчас выступающий за "Мидтьюлланд", заявил, что в Дании болельщикам не интересен футбол. Экс-игрок "Реала", "Тоттенхэма" и "Гамбурга" перешел в датский клуб летом 2016 года и провел в чемпионате страны 12 матчей, в которых забил два мяча.
– Что удивило меня больше всего, так это то, что людям здесь совсем не интересен футбол, – цитирует Ekstra Bladet ван дер Варта. – В этой стране много стадионов на 10 тысяч мест, но не приходит даже 1200. Дания – футбольная страна, которая хочет выйти на новый этап, но, к сожалению, никто не ходит на игры.
PitersS
Россия, пожалуй, тоже, идет к этому. Тем более, что у нас не стремятся к зрелищности, считая очки важнее игры. Но для этого надо вырастить значительную массу людей, готовых потреблять колбасу без мяса, искусство без морали, жизнь без идеологии, игру без азарта и мастерства, отношения без любви... Такой же народ нужен и властьпридержащим, чтобы иметь все то, что они, уже, и заимели.
15:54