10:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Президент подтвердил, что "Шапекоэнсе" присудят победу в Южноамериканском кубке

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"Шапекоэнсе" будет объявлен победителем Южноамериканского Кубка-2016. Об этом сообщил временный президент клуба Иван Тоццо. Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч турнира.

– КОНМЕБОЛ подтвердила, что они назовут "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка, – сказал в эфире TV Globo Тоццо. – Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.

Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА и – особенно – от жителей Чапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Чапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться.

Слезы Бразилии. Прощание с "Шапекоэнсе"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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maximum080

alexalex тоже верно как говорится у медали две стороны

11:59

Иппон2

Почему не признать победителями обоих финалистов?

11:47

alexalex

На мой взгляд - не правильно. Победителями должны быть объявлены оба клуба, т.к. среди их соперников наверняка есть игроки, для которых это последний, а то и единственный, шанс взять кубок. Память это хорошо, но и о живых надо думать...

11:30

Challenger

Что тут правильного ? Давайте их чемпионами вселенной ещё объявите. Почему то ярославцам кубок Гагарина не вручали. ------- разница в том, что они летели на финал. и присудить им победу в кубке действительно красивый шаг. ибо и так могли выиграть. а локомотив объявили лучшей командой за всё время, но кубок разыграли. если бы клуб разбился в финальной серии - то и тогда бы отдали трофей.

11:11

maximum080

Локомотив в финал не выходил

10:55

jаhlexx

Просто бы объявили Кубок неразыгранным

10:46

jаhlexx

Что тут правильного ? Давайте их чемпионами вселенной ещё объявите. Почему то ярославцам кубок Гагарина не вручали.

10:45

lyutik

И это правильно!

10:10

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