Президент подтвердил, что "Шапекоэнсе" присудят победу в Южноамериканском кубке

"Шапекоэнсе" будет объявлен победителем Южноамериканского Кубка-2016. Об этом сообщил временный президент клуба Иван Тоццо. Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч турнира.
– КОНМЕБОЛ подтвердила, что они назовут "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка, – сказал в эфире TV Globo Тоццо. – Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.
Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА и – особенно – от жителей Чапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Чапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться.
maximum080
alexalex тоже верно как говорится у медали две стороны
11:59
Иппон2
Почему не признать победителями обоих финалистов?
11:47
alexalex
На мой взгляд - не правильно. Победителями должны быть объявлены оба клуба, т.к. среди их соперников наверняка есть игроки, для которых это последний, а то и единственный, шанс взять кубок. Память это хорошо, но и о живых надо думать...
11:30
Challenger
Что тут правильного ? Давайте их чемпионами вселенной ещё объявите. Почему то ярославцам кубок Гагарина не вручали. ------- разница в том, что они летели на финал. и присудить им победу в кубке действительно красивый шаг. ибо и так могли выиграть. а локомотив объявили лучшей командой за всё время, но кубок разыграли. если бы клуб разбился в финальной серии - то и тогда бы отдали трофей.
11:11
maximum080
Локомотив в финал не выходил
10:55
jаhlexx
Просто бы объявили Кубок неразыгранным
10:46
jаhlexx
Что тут правильного ? Давайте их чемпионами вселенной ещё объявите. Почему то ярославцам кубок Гагарина не вручали.
10:45
lyutik
И это правильно!
10:10