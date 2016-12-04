Президент подтвердил, что "Шапекоэнсе" присудят победу в Южноамериканском кубке

"Шапекоэнсе" будет объявлен победителем Южноамериканского Кубка-2016. Об этом сообщил временный президент клуба Иван Тоццо. Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч турнира.

– КОНМЕБОЛ подтвердила, что они назовут "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка, – сказал в эфире TV Globo Тоццо. – Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.

Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА и – особенно – от жителей Чапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Чапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться.

Слезы Бразилии. Прощание с "Шапекоэнсе"